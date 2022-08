Mãe e filha são as vítima de acidente na rodovia Castelinho em Botucatu

Reprodução Facebook

Mãe e filha foram identificadas como as vítima de um acidente na rodovia Castelinho em Botucatu. O fato ocorreu na noite desta terça-feira, dia 16, em frente a um posto de combustível no sentido Botucatu-Castelo Branco.

As vítimas são Joana Pereira dos Santos, de 61 anos e Rafaela dos Santos Cruz, de 26 anos. Elas estavam em uma motocicleta, quando por motivos a serem apurados, caíram na via. Na sequência foram atropeladas por veículos que transitavam no mesmo instante.

Segundo informações do Sistema Prever, ambas serão veladas no Complexo Funerário e o sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim, às 15 horas. Pelas redes sociais diversos amigos e parentes prestaram homenagens.

Veja como foi o acidente

A Polícia Rodoviária de Botucatu registrou um acidente fatal no começo da noite desta terça-feira, 16. O fato aconteceu na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, em frente a um motel e um posto de combustíveis.

Segundo informações obtidas pelo Acontece Botucatu no local, uma moto que seguia sentido Botucatu-Capital caiu na pista. As duas ocupantes foram atropeladas provavelmente por um caminhão e um veículo que seguiam logo atrás.

As duas mulheres morreram no local. A Polícia Científica deu início às investigações com o trabalho de perícia, com o objetivo de apontar as causas do acidente.

O trânsito ficou interditado em uma das faixas da pista sentido interior-capital e seguiu com lentidão até a finalização do trabalho das polícias. A sinalização foi feita pela Concessionária Rodovias do Tietê.

