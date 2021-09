Lourenço Talamonte assume temporariamente o comando da Polícia Civil de Sorocaba

Delegado também é o Seccional de Polícia em Botucatu

O Delegado Seccional de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte Neto, será também o Seccional de Polícia de Sorocaba temporariamente. O trabalho começou no dia 02 de setembro e deve durar até a segunda quinzena do mês.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A Seccional de Polícia de Sorocaba é uma das principais do Estado.

Logo nos primeiros dias, uma grande operação. A Polícia Civil prendeu na madrugada desta quarta-feira, dia 08, justamente em Sorocaba, o maior suspeito de dar sustentação financeira aos ataques criminosos em Araçatuba na semana retrasada.

Seccional de Botucatu há 2 anos

Talamonte é Delegado de 1ª Classe, critério estabelecido pela Secretaria de Segurança Pública. Durante esse período ele vai acumular os cargos em Botucatu e Sorocaba.

Lourenço Talamonte Neto assumiu o comando da Seccional de Botucatu em setembro de 2019, após anos como Seccional Adjunto.

Desde que assumiu, Talamonte estreitou ainda mais os laços da Polícia Civil com as Forças de Segurança de Botucatu (Polícia Militar e Guarda Municipal), realizando diversas operações na cidade e em toda região.