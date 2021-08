Loja de celulares de Botucatu e São Manuel tem conta de Instagram hakeada e golpistas fazem anúncio falso

Uma loja de celulares que tem espaços em Botucatu e São Manuel teve a conta do Instagram hackeada e os golpistas postaram preços falsos pra atrair clientes. A conta invadida é “playeletronicos2017”.

“Estão postando preços abaixo para pagamento no PIX, porém, a conta é de um golpista. O ideal é que os clientes entrem em contato direto com a gente, por telefone, antes de fazer qualquer tipo de pagamento”, disse Rômulo Crema, dono da loja.

A página tem mais de 70 mil seguidores e os preços falsos têm chamado a atenção. “Já teve dois clientes de Botucatu que vieram buscar celular, ainda bem que vieram direto e não fizeram pagamento. Já um de São Manuel fez o pagamento”, completou.

Segundo Rômulo, os criminosos conseguiram comprar um chip com a operadora de celular, com os dados dele e utilizando linha do telefone, conseguiram acesso à conta do Instagram.

Os donos da loja registraram um boletim de ocorrência. Rômulo pede ainda que todos denunciem a página para que ela saia do ar. Clique aqui para acessar e fazer a denúncia.