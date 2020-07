Lavagem de dinheiro: TOR apreende mais de R$ 100 mil durante abordagem na Castelo Branco em Pardinho

A Polícia Rodoviária registrou nesta terça-feira, 07, um crime de lavagem de dinheiro na Rodovia Castelo Branco, altura do município de Pardinho. Durante fiscalização em frente a Base Operacional, foi abordado um bitrem com placas de Luiz Eduardo Magalhães/BA e observado que os semireboques estavam vazios.

Durante a abordagem, devido ao nervosismo do condutor, foi feita uma vistoria veicular e foi localizado no interior da cabine do caminhão, uma bolsa de nylon preta, contendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) reais em dinheiro. No seu bolso havia mais R$ 2.277,00.

Os policiais militares rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR questionaram o condutor sobre o dinheiro localizado e o abordado confessou que havia transportado uma carga de cigarros contrabandeados e estava retornando para o Estado do Paraná com o dinheiro, sendo que R$30 mil desse montante seriam a sua parte pelo transporte e o restante para o contratante que dividiria entre demais membros da quadrilha de contrabandistas.

Ocorrência encaminhada ao DP de Pardinho, onde o condutor permaneceu preso por cometimento do Crime de lavagem de dinheiro, previsto na lei n° 9.613/98, no seu artigo 1°. Foi feita a apreensão do dinheiro (total de R$ 102.277,00), do caminhão e semirreboques e do celular.

O preso, de 46 anos e morador de Francisco Alves/PR, foi encaminhado a Cadeia Pública transitória de Itatinga, onde aguardará a audiência de custódia.