Laudo necroscópico não aponta lesões por espancamento em moradora de rua morta na última semana em Botucatu  

A Polícia Civil de Botucatu informou na última terça-feira, 01, que o laudo necroscópico da moradora de rua Regina Aparecida Juvêncio, de 36 anos, apontou que a causa da sua morte não foi espancamento.

O caso foi registrado na última semana por familiares e, de acordo com declaração em boletim de ocorrência, citando atendimento médico no PS do HCFMB, a mulher teria sido vítima de agressões, sendo socorrida, mas não resistindo aos ferimentos.

Após o registro da ocorrência, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) passou a investigar o caso, colhendo provas e ouvindo testemunhas. De acordo com a Polícia Civil, o laudo necroscópico não encontrou ferimentos no corpo.

O resultado apontou hipotermia, citando também embolia pulmonar e paradas cardiorrespiratória e circulatória. Com essa informação, fica praticamente descartada a possibilidade de homicídio por espancamento, conforme descrevia relatório policial feito por familiares da central de polícia judiciária.

Apesar desse laudo, a Polícia Civil deve continuar as investigações do caso, inclusive para entender como a informação de espancamento chegou até a família.

