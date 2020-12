Susto: Kombi pega fogo no centro de Botucatu

As Forças de Segurança registraram no início da tarde desta segunda-feira, dia 21, um incêndio em veículo na área central de Botucatu. O fato ocorreu na Rua Dr. Cardoso de Almeida, em frente a Casa do Cidadão.

Segundo informações, uma VW Kombi escolar pegou fogo por motivos que ainda serão apurados. Não houve feridos no incidente. O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas.

O trânsito, que normalmente apresenta lentidão no local, ficou totalmente congestionado. A Polícia Civil deve investigar o caso. Veja vídeo que circulou pelas redes sociais.