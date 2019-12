O Corpo de Bombeiros registrou na manhã desta quarta-feira (25), dia de Natal, um incêndio em veículo na Rodovia Marechal Rondon. Uma VW Kombi pegou fogo, por motivos que ainda serão investigados.

Segundo informações, o veículo ficou tomado pelas chamas no sentido Botucatu-São Manuel, perto da empresa Caio. Os Bombeiros foram acionados para controlar o fogo. De acordo com informações, apesar do susto, não houve feridos e o fluxo de veículos não precisou ser interditado.