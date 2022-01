Kombi é destruída pelo fogo em estrada de Pardinho

O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou na tarde desta sexta-feira, dia 21, um incêndio em veículo no município de Pardinho. O fato ocorreu em uma estrada municipal que faz a ligação com a rodovia Marechal Rondon.

Uma Volkswagen Kombi, de cor branca, foi destruída pelas chamas, mas com a chegada da equipe no local, o incêndio foi extinto. Veículo foi retirado da rodovia e colocado no acostamento.

Não houve vítimas, apenas danos materiais. Atenderam a ocorrência os Bombeiros Sargento Ferrari, Cabo Maranho e Cabo Bunder.





