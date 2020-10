Kombi capota na região do Jardim Aeroporto em Botucatu e condutor é socorrido

Fotos Acontece Botucatu

A Polícia Militar registrou na tarde deste sábado, dia 24, um acidente de trânsito próximo ao Jardim Aeroporto, no loteamento Central Park. Uma VW Kombi tombou na Avenida Zumbi dos Palmares, se chocando na sequência com uma árvore.

Segundo informações de testemunhas no local, o motorista perdeu o controle do veículo, por motivos que ainda serão apurados. Duas pessoas estavam no veículo, que pertence a uma empresa.

De acordo com informações, o condutor foi socorrido por uma unidade do SAMU com ferimentos. A parte do motorista no veículo ficou destruída no acidente.