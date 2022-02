Justiça condena líderes de ataques em Botucatu a 53 anos de prisão

FOTOS ACONTECE BOTUCATU

A justiça de Botucatu sentenciou na última terça-feira, dia 08, os líderes dos ataques criminosos em Botucatu em julho de 2020. A ação corria na 2ª Vara Criminal de Botucatu e o Acontece teve acesso ao teor condenatório.

Trata-se de uma ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público Estadual contra as seguintes pessoas:

-Carlos William Marques de Jesus

-Carlos Welinton Marques de Jesus

-Victor Santos Souza

-Tiago Ciro Tadeu Farias

Foram vários crimes imputados contra os citados, sendo que cada um foi sentenciado em 53 anos no regime fechado. Esse é apenas um dos processos, sendo que existem outros.

O valor total do roubo, de acordo com a Polícia Civil, era de R$ 3,6 milhões. O valor recuperado foi de aproximadamente R$ 1,6 milhão.

O trabalho de investigação contou com a ajuda do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

No total foram 18 os envolvidos presos pelas forças policiais em Botucatu e outras cidades do estado. O inquérito corre na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Botucatu.

Os ataques

ACONTECE BOTUCATU

Na madrugada do dia 30 de julho aproximadamente 30 elementos invadiram a cidade, roubaram uma agência do Banco do Brasil, tentaram explodir outros caixas, fizeram reféns e trocaram tiros com a polícia por 3 horas. O crime espalhou medo entre os moradores.

O inquérito policial corre pela Seccional de Botucatu, através da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). O Delegado Geraldo Franco comanda as diligências do caso, colhendo provas e ouvindo testemunhas.

O trabalho conta com ajuda do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Armas e parte do dinheiro foram recuperados.

O grupo de assaltantes armados com fuzis e metralhadoras que enfrentou a Polícia por três horas conseguiu fugir com cerca de R$ 2 milhões da agência central do Banco do Brasil atacada.

O valor total do roubo, de acordo com a Polícia Civil, era de R$ 3,6 milhões. Porém, conforme já noticiado pelo Acontece Botucatu, o valor de R$ 1,6 milhão foi deixado pelos criminosos durante a violenta fuga pelas ruas da cidade. O valor estava dentro de um veículo utilizado na noite dos ataques.

Compartilhe esta notícia