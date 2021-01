Primeiro homicídio do ano: jovem morre após levar facada em Botucatu

As Polícias Civil e Militar de Botucatu registraram na madrugada deste domingo, dia 03, o primeiro homicídio/ato infracional do ano. O fato aconteceu no Jardim Ipê.

Segundo informações divulgadas pelo repórter César Junior, da rádio Municipalista, a vítima é Alex Brás de Sousa, de 23 anos. O autor seria um adolescente de apenas 16 anos.

De acordo com informações passadas pela Polícia Civil ao Acontece Botucatu, o fato ocorreu após uma luta corporal.

Diz boletim de ocorrência que houve uma discussão há dois dias entre autor e vítima no local onde trabalhavam e nesta madrugada a vítima foi até a casa do adolescente para tirar satisfação. Ambos comeram a discutir e entraram em luta corporal.

Relata boletim de ocorrência que um amigo da vítima também participou da briga, desferindo um golpe de capacete contra o adolescente. Durante a confusão a vítima levou uma facada no peito, na altura do coração. O SAMU foi acionado, indo até o local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

O adolescente ficou no local até a chegada da Polícia e confessou o crime. Ele foi levado para o Pronto Socorro em um primeiro momento por conta de ferimentos causados durante a briga e posteriormente apreendido e conduzido ao Plantão da Polícia Civil por Policiais Militares que atenderam o caso.

A Polícia Científica foi até o local do crime, mas a faca não foi encontrada. O adolescente foi encaminhado ao NAI (Núcleo de Atendimento Integrado) e ficará à disposição da justiça.