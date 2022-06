Jovem morre após disparo acidental de arma em Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu registrou na noite desta quinta-feira, dia 16, a morte de uma jovem, de apenas 18 anos, após disparo com arma de fogo. O caso inicialmente foi registrado como disparo acidental.

A vítima, segundo boletim de ocorrência, é Vitória Carmello, de 18 anos, que morreu após ser atingida por um disparo no bairro Boa Vista. Descreve boletim de ocorrência, que seu irmão estava manuseando a arma, quando houve o disparo acidental.

O disparado teria atingido a região do pescoço da vítima, narra boletim. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu, onde passou por procedimento cirúrgico, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

A arma é uma pistola Glock, 9mm, de propriedade do autor do disparo, que é policial civil, descreve boletim da Polícia Civil. Ele relatou para os policiais que pediu para a irmã filmar um procedimento de manutenção da arma, quando disparou acidentalmente.

O autor do disparo, de 28 anos, foi conduzido para o plantão policial. Posteriormente foi detido por homicídio doloso, por ter assumido os riscos ao manusear a arma, de acordo com a Polícia Civil.

A Polícia Científica esteve no local para dar início nas investigações. A partir de agora será instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do caso.

Segundo o serviço funerário do Complexo Orlando Panhozzi, a jovem será sepultada às 16h30 no Cemitério Portal das Cruzes.

