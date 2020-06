Jovem morre após acidente de moto na Dante Delmanto em Botucatu

A Polícia registrou na madrugada desta quarta-feira, 17, um acidente de trânsito na avenida Dante Delmanto em Botucatu. Segundo as primeiras informações, o fato envolveu uma moto e resultou na morte de uma pessoa.

A vítima é Nicholas Eduardo Oyan Domenico, de apenas 27 anos. Ainda não há informações sobre como ocorreu o acidente ou mesmo se tinha outro veículo envolvido, mas segundo testemunhas, o fato se deu na rotatória da Dante Delmanto.

Unidades de resgate foram acionadas e estiveram no local logo após o acidente, mas o condutor da moto não resistiu aos ferimentos. O sepultamento do jovem ocorrerá às 15 horas, no cemitério Portal das Cruzes.

Peles redes sociais a comoção foi muito forte, com parentes e amigos lamentando. A Polícia Civil deve investigar o acidente e suas causas.