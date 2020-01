Um jovem de 20 anos morreu afogado, na tarde de sexta-feira (10), em um rio na área rural de Anhembi (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 14h30 e o corpo foi localizado às 16h30 pelos mergulhadores da equipe.

De acordo com a Polícia Militar, Calel Felipe Batista nadava no rio quando mergulhou em um ponto mais fundo do local e se afogou.

Fonte: Portal G1