Jovem está em estado grave no HC depois de sofrer acidente na Floriano Peixoto

O Acontece Botucatu recebeu um vídeo de câmeras de segurança que mostram um acidente que aconteceu na sexta-feira, 03, em Botucatu. Nas imagens, uma motociclista, de 24 anos, é atropelada por um veículo que invadiu a pista contrária, no cruzamento da Avenida Floriano Peixoto, com a Vital Brasil.

Em respeito à família da vítima, o vídeo não será publicado pelo Acontece, já que a jovem é lançada violentamente contra o solo e permanece no local sem nenhuma reação.

O capacete se soltou com o violento impacto e ela sofreu traumatismo craniano. De acordo com pessoas próximas, ela segue internada em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas.

A PM confecionou um boletim de ocorrência, porém, o mesmo não foi apresentado no Plantão da Polícia Civil. Testemunhas que presenciaram a cena, alegaram aos policiais que o motorista do veículo estaria embriagado.

Sabe-se que o condutor tem 31 anos e é da cidade de Itatinga. Segundo informações da Polícia Civil, o fato passará a ser investigado pelo Distrito de Polícia Judiciária.