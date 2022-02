Jovem em motocicleta morre após colidir contra ônibus em Itatinga

Uma jovem de 17 anos que estava na garupa teve ferimentos leves

A Polícia Militar de Itatinga registrou um caso de Homicídio culposo na direção de veículo automotor, no final da tarde desta quinta-feira, 24.

Segundo relatório policial, uma motocicleta Honda/CB colidiu contra a lateral de um ônibus de trabalhadores rurais que fazia uma conversão a direita, na Rua Deputado Narciso Pieroni X Rua São Sebastião, logo na entrada da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus alegou que no semáforo realizou uma conversão à direita quando o sinal abriu, e segundos mais tarde uma motocicleta que vinha no mesmo sentido e em alta velocidade atingiu a lateral do coletivo.

O motorista do ônibus, assim como os passageiros não sofreram ferimentos. O piloto da moto, Alexandre Diniz Júnior, de 24 anos, morreu ao dar entrada no hospital. Uma jovem de 17 anos que estava na garupa da moto sofreu escoriações aparentemente leves.

O local foi preservado até a chegada da perícia para o início das investigações das causas do acidente.

Outro acidente na mesma hora e local

Enquanto as Forças de Segurança faziam o atendimento da ocorrência com vítima fatal, um outro acidente ocorreu a 20 metros do local. Um ônibus, que estava em um posto de combustível, perdeu o freio e ficou sem controle, vindo a se chocar contra um veículo BMW.

O carro ficou prensado em um muro de um imóvel. Apesar do susto, esse acidente não teve feridos ou vítimas. O carro ficou parcialmente destruído.

