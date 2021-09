Jovem é indiciada por tentativa de homicídio após agredir ex-companheiro com caco de vidro em Botucatu

A Guarda Municipal de Botucatu registrou no fim da noite desta quinta-feira, 09, um caso de tentativa de homicídio na área central de Botucatu.

A equipe do GAPE atendeu uma solicitação e se deslocou até um estabelecimento comercial, na rua Amando de Barros. Por lá um homem, de 24 anos, foi vítima de golpes com um pedaço de vidro. Segundo ele, a autora foi sua ex-companheira. Uma viatura do SAMU socorreu a vítima, que estava consciente, mas com cortes no pescoço, cabeça e costas.

Feito contato com a autora das agressões, a mesma relatou para a GCM que desferiu os golpes com o caco de vidro após desentendimento com o ex-companheiro. Também no local também foi feito contato com o irmão da vítima, que presenciou as agressões e conteve a autora.

Diante dos fatos, os GCMs prenderam a mulher de apenas 18 anos e a levaram até o plantão policial. A Delegada de plantão ratificou a voz de prisão, elaborando o BOPC de natureza homicídio tentado, diz relatório policial. A indiciada ficou à disposição da justiça.