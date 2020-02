Jovem de São Manuel morre em acidente na rodovia Jaú-Barra

A Polícia Militar registrou um grave acidente na madrugada deste domingo, 23, entre Barra Bonita e Mineiros do Tietê. Segundo boletim de ocorrência, um GM Onix, ainda por razões desconhecidas, perdeu o controle no acesso da pista que liga as cidades.

Com o impacto, o veículo foi parar nas margens da rodovia Jaú – Barra Bonita. Segundo a Polícia, cinco pessoas estavam no veículo na hora do acidente.

Duas pessoas tiveram inicialmente ferimentos graves, outras duas pessoas ferimentos leves, entre elas, o motorista.

O condutor fez o teste do bafômetro, foi socorrido e preso depois por estar embriagado, segundo consta em boletim de ocorrência. Seu nome não foi divulgado.

Uma mulher morreu no local. Maiara Camargo, de apenas 23 anos, morava na Cohab 3 de São Manuel. A Polícia Civil vai investigar o caso.