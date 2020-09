O Corpo de Bombeiros de Botucatu atendeu na noite desta sexta-feira, dia 25, a um acidente fatal de trânsito na Rodovia SP-191, em São Manuel. O fato ocorreu no KM 188.

Um veículo HB20 de São Manuel colidiu frontalmente com um caminhão VW. Infelizmente o condutor do veículo morreu no local, sofrendo múltiplas fraturas, lesão de tórax e crânio. Ele não teve o nome divulgado.

O condutor do caminhão nada sofreu. Esteve no local a Polícia Científica e o Policiamento Rodoviário e o DER.