Jovem de Botucatu morre após cair de caçamba de caminhonete na zona rural

A Polícia Civil vai investigar a morte de um jovem de apenas 22 anos, registrada neste sábado, 04, na estrada do Piapara, zona rural de Botucatu. Segundo apurou o Acontece Botucatu, a vítima é Bruno Oliveira, que morava em Botucatu.

O Acontece Botucatu teve acesso ao boletim de ocorrência que descreve, baseado em relato de testemunhas, que o jovem estava na caçamba de uma caminhonete, quando por algum motivo teria se desequilibrado, caindo na sequência. A vítima tinha ido junto com o condutor e mais alguns amigos pegar lenha para um churrasco, conforme boletim.

A vítima ficou inconsciente após a queda. No boletim consta que as pessoas que estavam no local tentaram ligar para a Polícia, mas o sinal de celular estava ruim. O condutor decidiu então colocar o jovem na caçamba e procurar um lugar melhor para pedir socorro.

Após passar pela estrada rural, o condutor da caminhonete chegou com seu veículo até o Km 235 da Rodovia Marechal Rondon e conseguiu fazer contato com o serviço de emergência da Concessionária. O pneu do veículo estava furado.

Uma viatura chegou até o local instantes depois e a equipe encontrou a vítima inconsciente. Os resgatistas fizeram todo o procedimento para reanimar o jovem durante o percurso até o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, mas ele não resistiu. O jovem apresentava ferimentos na cabeça, segundo descreve boletim de ocorrência.

O caso foi registrado no Plantão da Polícia Civil de Botucatu e deverá ser investigado. O jovem será sepultado na manhã deste domingo.