Jovem de apenas 22 anos morre após acidente entre carro e moto em São Manuel

Foto: reprodução/Facebook

A Polícia Militar registrou neste sábado, dia 06, um acidente de trânsito com vítima fatal em São Manuel. O fato ocorreu no bairro Conquista.

Segundo publicou a Rádio Integração de São Manuel, o jovem Wellington Godoy, de 22 anos, conduzia sua motocicleta pela estrada vicinal Tharcilio Baroni, sentido bairro-centro, na preferencial da via. Um veículo Fiat Pálio, que estava no sentido contrário, fazia a conversão para a esquerda, quando houve colisão.

A reportagem da emissora diz que o jovem foi arremessado e bateu contra uma placa de sinalização na via. A vítima foi socorrida até o Pronto Socorro de São Manuel e depois transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu.

Infelizmente o condutor da moto não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil vai apurar as circunstancias do acidente e a conduta do motorista do veículo envolvido no caso, que não ficou no local, segundo testemunhas e imagens de vídeo.

Compartilhe esta notícia