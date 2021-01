Jovem de 19 anos morre após acidente de moto em Botucatu

A Polícia Militar registrou na madrugada desta terça-feira, 12, um grave acidente de trânsito em Botucatu. Segundo informações em boletim de ocorrência, uma jovem morreu após cair de uma moto na Rodovia Domingos Sartori.

Hellen Vieira dos Santos, de apenas 19 anos, foi socorrida por uma equipe do Samu até o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. Uma outra mulher que estava na moto ficou ferida, foi socorrida e segue internada.

De acordo com as informações, por motivos que ainda serão apurados, a condutora perdeu o controle da motocicleta. A Polícia cientifica foi acionada e a Polícia Civil irá investigar as causas do acidente.