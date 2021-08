Incêndio na Eduardo Zuccari em Botucatu destruiu área de aproximadamente 450 hectares

Foram registrados mais de 10 focos de incêndio por dia Botucatu, nos últimos dias

Bombeiros de Botucatu e Itatinga, Defesa Civil e Brigadas de incêndio de empresas combateram nesta quarta-feira, dia 25, um enorme foco de incêndio na Rodovia Eduardo Zuccari, vicinal que liga Botucatu a Itatinga.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no término dos trabalhos ao final da noite, o fogo atingiu uma área total de 450 hectares. Isso equivale a aproximadamente 450 campos de futebol.

As chamas atingiram plantações de eucaliptos e cana-de-açúcar, além de área de mata. A fumaça era visível a quilômetros de distância e prejudicou a visibilidade de motoristas nas Rodovias Castelinho e Rondon, causando até o choque de um veículo contra a canaleta.

Além do fogo que chegou ao aterro sanitário, outros focos foram registrados, como Demétria, Rubião Junior, entre outros. Na terça-feira, após queimada na região do Parque Municipal, uma escola infantil precisou ser evacuada por conta da forte fumaça e os pais precisaram correr para acudir as crianças.

É crime

O crime de incêndio ambiental está previsto no art. 41 da Lei Federal 9.605/98

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

Também há previsão no artigo 250 do Código Penal

Quem for flagrado incendiando terrenos ou áreas verdes do Município será penalizado através de multas aplicadas e cadeia pela Policia Ambiental. Denúncias podem ser feitas através do telefone 190 (PM) e 199 (GCM). O telefone do Corpo de Bombeiros para o atendimento de ocorrências é o 193.

Veja abaixo um vídeo com imagens aéreas feitas pelo internauta Fernão Spadotto sobre o incêndio na Eduardo Zuccari.