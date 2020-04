Incêndio em deposito de entulhos assusta moradores de Rubião Junior

Um incêndio assustou moradores do Jardim Botucatu, distrito de Rubião Junior, nesta segunda-feira, dia 20. Segundo informações passadas por leitores do Acontece Botucatu, o fogo começou em um depósito de entulho existente no bairro e logo as chamas se alastraram.

No local, segundo os moradores, são jogados diversos materiais, como plástico, madeira, entre outros. O incêndio teria começado por volta das 15 horas e logo depois atingiu a vegetação no entorno, consumindo inclusive uma árvore.

“Nessa região há muitas casas e a fumaça está insuportável. Existe uma casa ao lado desse bolsão, onde a família está usando baldes de água e até mesmo terra para apagar o fogo”, relatou na hora uma moradora que procurou o Acontece Botucatu.

Ninguém se feriu no incêndio. A testemunha disse que chamou pelos Bombeiros em três oportunidades e reclamou do atendimento. Ao Acontece Botucatu o comando do Corpo de Bombeiros confirmou o incêndio e disse que atendeu a ocorrência e o fogo foi controlado.