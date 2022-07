Incêndio destrói vegetação na Gastão Dal Farra em Botucatu

Ilustração/Arquivo Acontece Botucatu

Mais um foco de incêndio foi registrado neste domingo, dia 24, em Botucatu. Deste vez o fogo atingiu uma região na rodovia Gastão Dal Farra, perto do Parque Tecnológico.

No local parte da vegetação de cerrado foi consumida pelo fogo, segundo informações levantadas pelo Acontece Botucatu. No fim de maio um outro incêndio destruiu a vegetação na mesma rodovia, desta vez na região do 24 de maio.

Os Bombeiros de Botucatu foram acionados para conter as chamas. Eles foram auxiliados pela Defesa Civil do Município. O fogo foi apagado e ninguém ficou ferido.

O período é crítico por conta da estiagem. O Corpo de Bombeiros de Botucatu pede que população respeite a natureza e que nesta época de estiagem não faça queimada.

Foto: Defesa Civil

Há uma legislação municipal que prevê multa para quem atear fogo em vegetação. Além disso, a pessoa pode ser enquadrada por crime ambiental.

É crime

O crime de incêndio ambiental está previsto no art. 41 da Lei Federal 9.605/98

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

Também há previsão no artigo 250 do Código Penal

Quem for flagrado incendiando terrenos ou áreas verdes do Município será penalizado através de multas aplicadas e cadeia pela Policia Ambiental. Denúncias podem ser feitas através do telefone 190 (PM) e 199 (GCM). O telefone do Corpo de Bombeiros para o atendimento de ocorrências é o 193.

