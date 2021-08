Incêndio de grandes proporções atinge área de mato na região do aeroporto

Um incêndio de grandes proporções atingiu no final da tarde desta terça-feira, dia 10, uma área de mata na região do aeroporto. Imagens enviadas ao Acontece Botucatu mostram as chamas consumindo a vegetação de um espaço existente entre o aeroporto, Embraer e Hospital Cantídio.

Nas últimas semanas a cidade tem sido castigada por inúmeras queimadas. O tempo extremamente seco vem deixando diversas áreas vulneráveis. Os Bombeiros estão recebendo dezenas de chamados para esse tipo de ocorrência por dia, muitas delas simultâneas.

É crime

O crime de incêndio ambiental está previsto no art. 41 da Lei Federal 9.605/98

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

Também há previsão no artigo 250 do Código Penal

Situação crítica

Nestes meses mais frios do ano, é característica também a estiagem, longos períodos sem chuva. Com o tempo mais seco, as áreas verdes, em especial pastos e locais com vegetação esparsa ficam mais suscetíveis a incêndios.

Nos últimos seis meses foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil mais de 300 ocorrências deste tipo. A maioria das ocorrências de incêndio em vegetação (fogo em mato) é causada por ação humana, ou seja, de forma intencional e criminosa.

Quem for flagrado incendiando terrenos ou áreas verdes do Município será penalizado através de multas aplicadas pela Guarda Civil Municipal e nas áreas rurais pela Policia Ambiental. Denúncias podem ser feitas através do telefone 199. O telefone do Corpo de Bombeiros para o atendimento de ocorrências é o 193.