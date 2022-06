Incêndio atinge residência do Asilo Padre Euclides em Botucatu

Por precaução, alguns idosos que estavam no imóvel foram socorridos por terem inalado fumaça, mas sem gravidade

O Corpo de Bombeiros de Botucatu atendeu a um caso de incêndio na noite deste sábado, 04, nas dependências da Casa Pia São Vicente de Paulo, conhecido como Asilo Padre Euclides, na região do Bairro Alto.

Umas das residências se incendiou por motivos que ainda serão apurados. O fogo começou em um dos quartos e chegou até o telhado. Os seis idosos que estavam no imóvel foram retirados rapidamente.

No local a reportagem conversou com Bombeiros, Polícia Militar e um funcionário, constatando que ninguém se feriu no incêndio.

Alguns idosos foram socorridos apenas por precaução após terem inalado fumaça. Uma funcionária que ajudou a retirar os idosos também foi socorrida, segundo os Bombeiros.

Eles foram levados ao Pronto Socorro por unidades do Resgate dos Bombeiros e por equipes do SAMU. As chamas atingiram apenas uma casa. Os idosos receberam apoio imediato dos funcionários e Bombeiros durante a operação.

Os Bombeiros usaram um caminhão-tanque para conter as chamas. A suspeita é que um cigarro em um colchão possa ter dado início às chamas.

A Defesa Civil de Botucatu também esteve no local e fará o isolamento da casa atingida pelas chamas. Assim que houver o resfriamento do local, o imóvel será vistoriado pela equipe.

