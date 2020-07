Incêndio atinge madeireira desativada na Dante Delmanto em Botucatu

O Corpo de Bombeiros registrou um grande incêndio na tarde deste sábado, dia 18, na Avenida Deputado Dante Delmanto em Botucatu. Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, o fogo atingiu uma madeireira desativada.

Ainda é desconhecida a causa do incêndio, mas o tempo extremamente seco e o vento contribuíram para a rápida propagação das chamas no depósito. Defesa Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal também estiveram no local.

O incêndio foi controlado pelas equipes dos Bombeiros de Botucatu que foram deslocadas até lá. Apesar do susto, não houve vítima.