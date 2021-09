Incêndio atinge área de mata na ‘Serra de Vitoriana’ em Botucatu

As queimadas continuam em Botucatu. Na noite deste sábado, 18, uma área de mata no local conhecido como serra de Vitoriana foi atingida pelo fogo, na região da vicinal Alcides Soares.

Uma imagem enviada por uma internauta mostra, mesmo de longe, a dimensão da área. Os Bombeiros foram acionados, segundo uma testemunha.

Não há informações de feridos. O tempo seco aliado ao vento contribuíram para a rápida propagação das chamas. A umidade relativa do ar em Botucatu chegou a níveis críticos nesta segunda-feira.

Nas últimas semanas o município tem sido castigado por grandes queimadas. Enormes áreas na Serra de Botucatu e em fazendas às margens da Alcides Soares foram destruídas pela ação das chamas.

É crime

O crime de incêndio ambiental está previsto no art. 41 da Lei Federal 9.605/98

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

Também há previsão no artigo 250 do Código Penal

Quem for flagrado incendiando terrenos ou áreas verdes do Município será penalizado através de multas aplicadas e cadeia pela Policia Ambiental. Denúncias podem ser feitas através do telefone 190 (PM) e 199 (GCM). O telefone do Corpo de Bombeiros para o atendimento de ocorrências é o 193.