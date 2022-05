Idoso perde R$ 36 mil em golpe e suspeito é preso tentando praticar outros crimes

Criminoso se passou por funcionário de banco e usou um equipamento conhecido como chupa-cabra para enganar a vítima

A Força Tática da Polícia Militar foi acionada neste sábado, dia 21, para atender um caso de estelionato. O fato ocorreu na área de caixas eletrônicos da agência central da Caixa Federal, que fica na General Telles em Botucatu.

Os policiais receberam uma informação que no local dois homens estavam instalando um aparelho conhecido como chupa-cabra nos caixas. Quando chegaram, encontraram um homem, de 67 anos, que teria sido vítima dos criminosos.

O idoso contou que foi ao banco para tirar um extrato da conta, quando foi abordado por um dos suspeitos, que se passou por funcionário do banco e se ofereceu para auxiliá-lo. O suspeito orientou a vítima a ligar em um número de telefone após um suposto problema com o cartão em uma das máquinas.

No telefone, uma mulher passava as falsas orientações, ainda com o possível golpista ao lado da vítima, fazendo com que ele novamente inserisse o cartão na máquina com a digitação da senha. Segundo a vítima, o golpista saiu do local levando seu cartão.

Quando suspeitou de golpe, entrou em contato com o banco, através do telefone, e foi informado que sofreu um desfalque inicial de R$ 7 mil. Já no plantão da Polícia Civil ficou sabendo que os criminosos tiraram todo o dinheiro da conta, somando R$ 36 mil.

De posse das características, os policiais militares passaram a patrulhar outras agências da Caixa, imaginando que os bandidos pudessem repetir a ação em outros locais. Quando chegaram na agência da Caixa na Vital Brasil, notaram um elemento no interior com a mesma descrição passada pela vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, ao ser abordado, o suspeito confessou o crime. Ele já possui passagem pela Polícia por outros crimes. Quando percebeu que seria preso, o suspeito, natural de São Paulo, tentou quebrar seu próprio aparelho celular, diz boletim.

Já no plantão da Polícia Civil a vítima reconheceu o homem como o mesmo que lhe aplicou o golpe. O homem detido foi interrogado e levado para um estabelecimento prisional. O fato segue em investigação pela Polícia Civil.

Compartilhe esta notícia