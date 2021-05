Idoso entra em luta corporal com assaltante na Vila Maria; homem foi preso depois de fugir

A Guarda Municipal registrou nesta sexta-feira, dia 30, uma tentativa de roubo na Vila Maria. Uma equipe estava em patrulhamento comunitário, quando recebeu a informação pela Central de Comunicação 199 que houve uma tentativa de roubo com uso de faca e que o autor entrou luta corporal com a vítima, sendo que nesse momento gritou várias vezes pedindo socorro.

Diz boletim de ocorrência, que o autor fugiu do local pulando alguns muros da vizinhança, sendo flagrado por testemunhas. A vítima, um idoso, reconheceu o autor como sendo um o homem que teria realizado um serviço semanas antes de impermeabilização em sua residência.

Com essas informações, foi possível localizar o autor em sua residência, juntamente com a roupa que usou na tentativa frustrada de roubo. O Autor deixou em uma das casas que passou uma sacola com roupas, máscara e faca usada no ato.

As partes foram conduzidas até a primeira Central de Polícia. A autoridade competente tomou ciência dos fatos, elaborou BOPC de natureza Roubo Tentado e ratificando a voz de prisão ao elemento de 30 anos, dada pelos Guardas Municipais.