Idoso é resgatado em Botucatu por Bombeiros e Helicóptero Águia em área de cachoeira

Equipe de Bombeiros de Botucatu e o Helicóptero Águia da PMESP de Bauru, realizaram na manhã desta quarta-feira, dia 09, o salvamento e resgate de um homem, de 71 anos nas imediações da Pavuna.

Segundo os Bombeiros, ele saiu para pescar nesta terça-feira, dia 09, nas imediações do Rio da Pavuna, que desemboca no Rio Araquá, região da cidade de São Manuel. Familiares e amigos deram falta do idoso e saíram a procura em todos os locais que ele costuma frequentar, mas sem sucesso.

Ele passou mal e foi localizado deitado com muita fraqueza, diz relatório. Segundo os Bombeiros, ele foi localizado hoje às margens do rio e bem próximo de uma cachoeira. Para retirá-lo daquele local a ação foi complexa, pois trata-se de área remota, de difícil acesso por conta da altura, mata fechada e de solo íngreme.

Além da equipe dos Bombeiros de Botucatu, que efetuaram a estabilização e os primeiros socorros, houve também a necessidade da equipe do Helicóptero Águia da PM, que utilizou da técnica de “exfiltração McGuire” para removê-lo até um local seguro.

A atuação em conjunto entre os militares e com apoio dos familiares, o idoso foi resgatado e encaminhado ao PS do Hospital das Clínicas pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Botucatu. Ele passou por cuidados médicos e seu estado é estável.

