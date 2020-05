Idoso é atropelado por motocicleta na Rodovia Castelinho em Botucatu; condutor foi socorrido em estado grave

A Polícia Militar Rodoviária registrou no começo da noite desta sexta-feira, 15, um atropelamento de pedestre na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, na saída de Botucatu. Um idoso, que não teve a idade nem a identidade revelada pela polícia, tentou atravessar a via, quando foi atingido por um motociclista, que seguia normalmente no sentido Botucatu – Capital e não teve tempo de desviar.

O homem atropelado sofreu uma fratura exposta e foi socorrido consciente pela Unidade de Resgate da concessionária Rodovias do Tietê. Já o motociclista, de 40 anos, sofreu uma queda após a colisão e foi levado inconsciente pelos Bombeiros ao Hospital das Clínicas em estado grave. Ele também não teve a identidade revelada no local pela Polícia Rodoviária.

O trânsito ficou interditado por alguns minutos, o que causou congestionamento de veículos que tentavam sair da cidade. O caso será apresentado à Polícia Civil para que um inquérito possa apurar as causas do acidente.

Tanto a identidade do idoso, quanto a do motociclista não foram informadas pela Polícia Rodoviária à equipe de reportagem do Acontece que esteve no local. (Fotos Acontece Botucatu)