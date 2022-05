Idosa morre após ser atropelada por moto no centro de Botucatu

Polícia Militar e Polícia Civil registraram na tarde desta segunda-feira, dia 30, um atropelamento na área central de Botucatu. Segundo informações que constam em boletim de ocorrência, o fato ocorreu na Avenida Santana Próximo ao Samu, vitimando uma idosa.

De acordo com informações apuradas pelo Acontece Botucatu com a Polícia, que cita o depoimento de um filho em boletim, Laurinda Miranda Cordeiro, de 76 anos, iria na farmácia municipal para retirar uma medicação, e ao atravessar a Avenida, foi atingida por uma motocicleta.

Imediatamente ela foi socorrida por uma equipe do SAMU, sendo levada para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu. Ela passou por um procedimento cirúrgico, mas infelizmente não resistiu, falecendo no Hospital.

Segundo a Polícia Civil, a condutora da moto foi identificada na manhã desta terça-feira, 31. Ela também foi socorrida após o acidente.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve analisar imagens do local. Um inquérito já foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

*Texto atualizado às 11:25

