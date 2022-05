Identificado homem que morreu em acidente de moto na Rondon em Botucatu

A Polícia de Botucatu identificou o homem de 42 anos que morreu em um acidente na Rodovia Marechal Rondon no final da tarde desta segunda-feira, 02.

Carlos Alexandre da Silva pilotava uma moto no sentido São Manuel – Botucatu e colidiu contra uma carreta que seguia no mesmo sentido. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente aconteceu perto do bairro Vista Alegre, poucos metros antes da base da Polícia Rodoviária. Viaturas da Polícia Rodoviária e Concessionária Rodovias do Tietê fizeram a sinalização. O trânsito ficou lento na pista local. Uma viatura do resgate dos Bombeiros também esteve na ocorrência.

A Polícia Científica compareceu para dar início ao trabalho investigativo.

Compartilhe esta notícia