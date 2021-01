Homens são presos pela GCM após assalto contra estabelecimento comercial em Botucatu

A Guarda Municipal registrou na noite deste sábado, dia 23, um caso de roubo em Botucatu. A equipe GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) estava em patrulhamento preventivo e comunitário, quando deslocou até o Bairro Central Park após tomar conhecimento de um roubo ocorrido em um estabelecimento comercial.

A vítima, proprietário do local, informou que dois indivíduos efetuaram roubo, narrando que ambos estavam armados, sendo um com revólver e outro com pistola. Foram levados diversos pertences pessoais de clientes como relógios e celulares, além de quantia em dinheiro.

A Vítima informou que um dos autores efetuou dois disparos de arma de fogo antes de fugirem a pé, sentido a uma mata fechada. Um entrou na mata e o outro em veículo Vectra sedan preto, onde havia outro indivíduo.

A equipe fez um patrulhamento e visualizou na Avenida Alcides Cagliari um carro com as mesmas características passadas, com dois indivíduos no interior.

Foi feira a abordagem e em busca pessoal com o motorista, nada ilícito localizado. Com o passageiro foi localizado um revólver com 2 munições deflagradas e 1 intacta. Em contato com a vítima, o mesmo reconheceu o indivíduo abordado com a arma.

Os indivíduos receberam voz de prisão. Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar continuavam as buscas ao outro suspeito, quando a equipe GEPOM conseguiu localizá-lo. Este também foi reconhecido pela vítima.

Todos foram conduzidos ao plantão policial, onde autoridade policial plantonista tomou ciência dos fatos, elaborando BOPC de natureza roubo qualificado. Foram apreendidos dois celulares dos autores, que foram devolvidos para as vítimas.

Também estavam de posse de um taco de sinuca e um relógio. O veículo foi apreendido. Os valores subtraídos das vítimas bem como a segunda arma do crime não foram localizados. Os indivíduos foram encaminhados à cadeia Pública.