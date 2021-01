Homens assaltam depósito de bebidas, levando dinheiro e celular em Botucatu; veja vídeo

Um roubo foi registrado na noite de 31 de dezembro, na área central de Botucatu. O crime ocorreu em um depósito de bebidas na região central da cidade.

Segundo imagens enviadas ao Acontece Botucatu, dois elementos entram no estabelecimento fazendo menção de estarem armados, um deles exibindo o que seria uma pistola. Eles roubaram o celular de um funcionário, também a carteira de um cliente e aproximadamente R$ 1 mil reais da empresa.

Pelas imagens do sistema de segurança do depósito, o assaltante tem tatuagens nas mãos e no pescoço. O caso deve ser registrado na Polícia Civil na próxima segunda-feira, 04.

Veja o vídeo da ação. Informações sobre os bandidos podem ser passadas para Polícia Militar (190), Guarda Municipal (199) e Polícia Civil (147).