Homem toma tiro após confusão com vizinho em Vitoriana

A Guarda Civil Municipal registrou na noite desta quarta-feira, 25, um caso caracterizado inicialmente como desinteligência. O fato é um pouco confuso e ocorreu na rua João Jacob Karan, Distrito de Vitoriana.

Houve um disparo de arma de fogo feito por um homem de 69 anos após essa desinteligência. A vítima é um homem de 39 anos, que teria iniciado a confusão.

Segundo informações do repórter policial César Junior, transmitidas na Rádio Municipalista, a Guarda foi chamada para atender uma briga entre vizinhos. Ao chegar no local, os agentes se depararam com a vítima no chão e perfurações no abdômen, decorrente de um disparo de arma de fogo.

A vítima, o homem de 39 anos, estava consciente, diz o boletim. Ao lado estava o próprio autor do disparo, o homem de 69 anos, que após o ato chamou a GCM para atender o caso.

Ele relatou que o homem que sofreu o disparo estaria o dia todo lhe ofendendo e durante a noite teria pulado a cerca de sua residência, momento da primeira solicitação para que a Guarda fosse até o local. O mesmo disse que foi agredido com pauladas na cabeça, nas mãos e nas costas, momento em que pegou sua espingarda e disparou.

Logo após o incidente, fez novo contato com a Guarda Municipal, relatando o disparo. O autor do tiro foi encaminhado ao Pronto-Socorro Adulto, pois tinha ferimentos das pauladas que sofreu. A vítima do disparo foi levado ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas.

Após atendimento, o autor do disparo foi conduzido até o Plantão da Polícia Civil, onde foi detido por Posse Irregular de arma de fogo. Foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1 mil, quantia que foi paga e o mesmo liberado.

Segundo a reportagem da Municipalista, a vítima do tiro de espingarda deu entrada Hospital das Clínicas com graves lesões. O caso foi registrado na Polícia Civil como desinteligência e não como tentativa de homicídio, pois o autor atirou em legítima defesa das agressões que estava sofrendo.

O arma, um espingarda em péssimo estado de conservação, foi apreendida. O caso será investigado pela Polícia Civil.