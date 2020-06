Homem tenta subornar GCMs após infração de trânsito em Itatinga, diz boletim

A Guarda Civil de Itatinga registrou nesta segunda-feira, 29, um caso de corrupção passiva no município. Em patrulhamento Escola Marygnez Franzolin, passou pela guarnição um veículo Gol, em alta velocidade e fazendo “zigue e zague”, relata boletim da GCM.

No momento da abordagem o condutor, com aparência de embriaguez, estava com uma latinha de cerveja fazendo ingestão, diz relatório da GCM enviado à imprensa.

No decorrer da entrevista, o homem, de 52 anos, disse que iria dar um “cafezinho” no valor de R$ 100,00 para continuar sua viagem, casos os GCMs não tomassem qualquer atitude, diz boletim da Guarda.

Neste momento, a equipe da GCM deu voz de prisão em flagrante por corrupção ativa ao condutor e o mesmo foi conduzido ao Plantão de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O condutor ficará à disposição da Justiça.