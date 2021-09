Homem tenta furtar pizzaria, mas é detido pela própria vítima em Botucatu

A Polícia Militar registrou neste domingo, dia 26, uma tentativa de furto na área central de Botucatu. O fato ocorreu em uma pizzaria na rua Dr. Cardoso de Almeida.

Uma viatura compareceu no local com a informação de uma tentativa de furto, mas que o criminoso estava detido pela própria vítima na Rua Cururu.

A vítima relatou em Boletim de ocorrência que foi avisado por sua esposa que havia uma pessoa no interior da pizzaria. O indivíduo fugiu do local com uma mochila nas costas.

A vítima neste momento resolveu perseguir o homem que tinha furtado o local, o detendo na Rua Curuzu. O homem havia furtado a quantia de R$ 43,50, além de celulares e alimentos do estoque da pizzaria.

O homem detido teve acesso ao comércio após arrombamento que fez do portão lateral e da porta dos fundos. Segundo a vítima, a intenção do criminoso era furtar mais objetos que já estavam separados em local estratégico, na garagem, sendo dois notebooks e câmeras já embrulhadas.

Diz boletim da Polícia Civil que o mesmo confessou o delito. A Autoridade Policial determinou a lavratura do Auto de Flagrante Delito, sendo este conduzido à Cadeia Pública de Itatinga. O mesmo saiu recentemente da prisão e já era conhecido das autoridades policiais.