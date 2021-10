Homem tenta furtar fios em residência, mas é detido e apanha de populares Jardim Aeroporto

A Guarda Municipal registrou neste domingo, dia 03, uma tentativa de furto no Jardim Aeroporto. A equipe do GAPE estava em patrulhamento de rotina, quando foi solicitada via 199.

Um elemento invadiu uma residência para cometer furto, sendo que o mesmo chegou ao local, pulou o muro e entrou na residência mediante arrombamento de uma porta.

Com uma mochila, ele pegou um rolo de fio residencial, mas ao tentar sair da residência, populares notaram o delito e o detiveram, sendo que o mesmo sofreu fratura na mandíbula. Proprietários e viatura chegaram na sequência.

As foram apresentadas no plantão policial, onde foi ratificada a voz de prisão por Furto Qualificado. O indivíduo permaneceu preso à disposição da justiça.