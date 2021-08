Homem sem habilitação bate o carro em motociclista e deixa local sem prestar socorro no Recreio do Havaí

A Guarda Municipal registrou na noite de sábado, 21, um acidente de trânsito no Recreio do Havaí. O GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais), durante patrulhamento de rotina, foi informado pela central de atendimento que um GM Monza se chocou com uma motocicleta.

De acordo com boletim, o condutor deixou o local dos fatos sem prestar socorro. A equipe se deslocou até o local, onde foi feito contato e os agentes foram informados do destino tomado pelo veículo envolvido.

Tendo em vista a chegada do SAMU, a guarnição fez patrulhamento pelo bairro Jardim Brasil, quando visualizou o veículo. Em contato com o proprietário, o mesmo informou que estava voltando de uma festa de aniversário, quando veio a bater em uma motocicleta.

Diz a GCM em relatório, que o mesmo confessou que saiu rapidamente sem prestar socorro do local dos fatos, pois teria ingerido bebida alcoólica e também não era habilitado. Assim, o motorista foi conduzido ao Plantão Policial.

A autoridade policial tomou ciências dos fatos, elaborando Boletim de Polícia Civil das seguintes naturezas:

-Fuga do Local do Acidente

-Dirigir Sem Habilitação

-Embriaguez ao Volante

-Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor

Os nomes das partes não foram divulgados. O condutor foi detido e ficou à disposição da justiça. Ainda segundo a Guarda Municipal, informações obtidas junto ao Hospital das Clínicas, dão conta que o estado de saúde da vítima era grave quando foi atendida.