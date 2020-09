Homem rouba celular na João Passos, mas é preso pela PM instantes depois

A Polícia Militar registrou na quarta-feira, dia 15, um caso de roubo na rua João Passos em Botucatu. Segundo boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atendimento da ocorrência.

A PM fez contato com as partes, que alegaram serem vítimas de roubo praticado por indivíduo magro, estatura média e moletom cinza, segundo relato.

Diante da narrativa, foram realizadas diligências por toda área próxima aos fatos e juntamente com as vítimas, passaram a rastrear um aparelho celular roubado, sendo dado como último local do rastreamento, um terreno baldio na rua Cel. Manoel Luís dos Santos.

Foi localizado um indivíduo com as características anteriormente passadas, juntamente com o aparelho celular subtraído. Durante a abordagem, ao ser indagado, o autor admitiu ter praticado o roubo, tendo usado de ameaça, diz o Bo.

De acordo com a Polícia, ele confessou ter feito menção de estar armado, colocando a mão sob a blusa para demonstrar estar de posse da arma de fogo e intimidar as vítimas.

As vítimas reconheceram o autor e o aparelho. Diante do ocorrido, foi dada voz de prisão ao autor.

As partes foram conduzidas até o plantão de polícia judiciária, onde a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos, ratificou a prisão em flagrante.