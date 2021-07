Homem que matou mulher no Lavapés é preso dentro de ônibus na região de Sorocaba

Crime ocorreu na última madrugada no Lavapés em Botucatu

As Forças de Segurança de Botucatu e região prenderam no começo da tarde desta segunda-feira, dia 26, o homem que está sendo acusado de matar uma mulher no bairro Lavapés, em Botucatu. O crime ocorreu na noite deste domingo, 25 e vitimou Héllen Jéssica de Oliveira Oyan, de 30 anos.

Segundo informações, Elton Soares de Souza, de 36 anos, estava dentro de um ônibus próximo ao município de Capela do Alto. Ele havia embarcado em Conchas e teria como destino a cidade de Sorocaba.

O ônibus foi interceptado no Km 125 da Rodovia Raposo Tavares. A ação contou com o trabalho integrado de Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária, além de policiais da região de Sorocaba e Itapetininga.

O homem foi apresentado na Delegacia de Capela do Alto, sendo que após, será transferido para Botucatu e levado para o CDP de Itatinga. A Polícia Civil de Botucatu vai começar agora o inquérito policial que vai investigar todos os fatos sobre o caso de feminicídio.

Relembre o crime

A Polícia Militar de Botucatu registrou um caso de feminicídio na madrugada desta segunda-feira, 26. O caso aconteceu na rua Amando de Barros, no bairro Lavapés.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por familiares da vítima, de 30 anos. A vítima é Héllen Jéssica de Oliveira Oyan.

Quando os PMs chegaram ao local, encontraram o corpo, caído em um banheiro, já sem vida e com várias perfurações. Parentes informaram que Elton Soares de Souza, que era amasiado da vítima, usou uma faca para matar a mulher e teria fugido em uma moto de cor vermelha.

A faca usada no crime foi localizada em um tanque de lavar roupas e foi apreendida pela Polícia Científica. No total foram constatadas 9 perfurações na mulher.

Héllen tinha dois filhos com o amásio e a discussão, que culminou com o crime, teria ocorrido por ciúmes, segundo familiares. O autor do feminicídio não foi localizado e está sendo procurado pelas Forças de Segurança. O Acontece acompanha o caso.