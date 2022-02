Homem procurado por roubo é preso embriagado após acidente com carro que furtou em Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

A Polícia Militar registrou na madrugada de domingo, dia 27, um caso de embriaguez ao volante/furto/condenado capturado. O caso ocorreu na vicinal sho yoshioka, bairro Rio Pardo, zona rural de Botucatu.

Diz boletim de ocorrência que houve um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete GM D-20 e uma Picape Corsa. Os carros bateram de frente, mas sem vítimas.

O condutor da D-20 chamou a PM e disse que a picape Corsa veio na contramão de direção, ocorrendo a colisão, sendo que o motorista estaria bêbado. Com a chegada da viatura, foi constatada a embriaguez do condutor da Picape Corsa, com fala pastosa, odor etílico e dificuldade de movimentos, segundo o boletim.

Momentos depois, apareceu o proprietário desse veículo, alegando que o mesmo tinha sido furtado em sua propriedade, um sítio ali na região e que o condutor estava morando de favor no local. O indiciado confirmou que pegou o veículo da propriedade.

Em consulta aos antecedentes criminais do indiciado, constataram que o mesmo era procurado pelo crime de roubo. Diante da embriaguez, do furto cometido e da estar o mesmo procurado, recebeu voz de prisão. O caso foi apresentado no plantão da Polícia Civil.

