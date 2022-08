Homem morre esfaqueado após discussão dentro de veículo em Conchas  

Foto ilustração – Acontece Botucatu

A Plantão da Polícia Civil de Botucatu registrou na madrugada deste domingo, dia 21, um caso de homicídio. O fato ocorreu no município de Conchas.

Diz boletim de ocorrência que uma viatura da Polícia Militar estava em patrulhamento preventivo, quando foram acionados para atender primeiramente um mal súbito, ocorrido na Estrada Municipal Anivaldo Lopes, KM 01, Área Rural. Ao chegarem ao local observaram um homem caído no chão.

Logo em seguida chegou uma ambulância. Ao ser dado atendimento, verificaram alguns furos na camisa da vítima, na altura do tórax e nas costas. Com a chegada da perícia verificaram que se tratava de facadas.

No local foi constatado que a vítima já estava em óbito. Após os trabalhos periciais, foi encontrada uma carteira no bolso da vítima, com o nome da vítima sendo Edmilson da Silva Pereira.

Posteriormente os policiais foram avisados via COPOM que uma mulher informou que marido chegou em casa muito nervoso, sendo que seu carro estava sujo de sangue. Ambos foram até a delegacia.

Este homem, condutor do carro, informou que a vítima e mais um homem estavam no banco de trás do veículo, quando estavam indo para um bar. Disse que em determinado momento esse terceiro homem, chamado de Adenilson, começou a esfaquear a vítima após discussão, o obrigando a levar o carro até a estrada municipal.

O carro foi periciado, com o condutor informando o local onde mora o suspeito. Os policiais foram até lá, encontrando o suspeito saindo de sua casa. Abordado, ele confessou o crime, diz boletim.

A equipe da Perícia compareceu na casa do suspeito. As roupas e faca utilizada no crime foram encontradas. Um inquérito deverá ser aberto para o indiciamento do crime.

Compartilhe esta notícia