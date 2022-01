Homem morre em troca de tiros com a PM durante perseguição em Conchas

A Polícia Militar registrou na madrugada deste sábado, 15, um caso de morte após intervenção policial. O fato ocorreu na Rodovia Marechal Rondon (SP-300) em Conchas.

Diz boletim de ocorrência que uma equipe recebeu informação de que em uma propriedade rural, que pertence a um policial militar reformado, estaria ocorrendo um furto.

Ao chegar na propriedade, a equipe se deparou com ‘vultos’ no interior do imóvel, ato contínuo, os indivíduos perceberam a presença policial e tentaram fugir. Diante disso, foi notado que um dos homens (que estava na área externa da residência) conseguiu escapar para o matagal.

O segundo foi detido na entrada do imóvel, observado que do lado de fora do alambrado havia uma tv de 20 polegadas e um micro-ondas, além de um carro Fiat Pálio que estava sendo utilizado na ação delituosa. Foi solicitado apoio para rede rádio e compareceram mais viaturas da 3ª CIA e duas equipes de Força Tática.

Uma equipe, do 1º SGT PM Tocchio, se deslocou ao plantão permanente, onde em companhia da vítima, foi apresentado ao Delegado o indiciado, tendo sido ratificada a voz de prisão. O indivíduo permaneceu preso e os objetos foram entregues para vítima.

Em paralelo a isso, quando houve a solicitação de apoio na rede rádio, as equipes de Força Tática se deslocaram para apoiar outros policiais que partiram em patrulhamento atrás do fugitivo.

Por volta das 21h45 uma equipe da PM se deparou com um homem andando às margens da rodovia Marechal Rondon, km 198. Eles tentaram fazer a abordagem, mas o homem empreendeu fuga sentido oposto ao da rodovia, diz boletim.

Segundo a PM, o homem saiu arremessando objetos como óculos, relógio, colar e outros. Imediatamente a equipe desembarcou e foi em seu encalço, mas poucos metros depois, o homem sacou um revólver, descreve boletim da PM.

Foi verificado depois se tratar de um revolver marca Taurus oxidado, calibre 38, com numeração suprimida, capacidade para seis cartuchos, municiado com cinco cartuchos intactos e um deflagrado. O homem virou-se em direção da equipe e efetuou um disparo, relata boletim.

Os policiais revidaram com dois disparos. O homem, identificado como Aguinaldo, foi alvejado com dois tiros (um no ombro direito e outro na costela direita, ambos entrada na área frontal e com saída nas costas) e caiu de bruços ao solo, mostra relatório da PM.

Os policiais não se feriram e acionaram o resgate. A ambulância municipal prestou socorro ao PS de Conchas por volta de 22h15, mas instantes depois foi registrado o óbito.

O comando o Batalhão esteve em Conchas para acompanhar o caso e a ocorrência foi apresentada no plantão de Polícia Judiciária. As armas dos policiais militares foram recolhidas para perícia. A Polícia Civil deve investigar o caso.

