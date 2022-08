Homem morre em colisão frontal em rodovia de Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou na noite desta terça-feira (30) um grave acidente na região. O fato aconteceu entre as rodovia José Sab (SPA-216) e Castelo Branco (SP-280), em Itatinga.

Segundo informações, houve uma colisão frontal entre dois veículos, um GM Corsa e um VW Gol. Infelizmente um condutor morreu no local.

A vítima fatal é Jonathan Roberto Kandalaft, de 29 anos, de Itatinga. Ele conduzia o VW Gol e voltava de Botucatu, segundo a Polícia.

A condutora do GM Classic foi socorrida com ferimentos leves. Ela também voltava de Botucatu, segundo apurou o Acontece.

Equipes de regate e Bombeiros estiveram no local. A Polícia Científica foi acionada para o local. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do acidente.

Compartilhe esta notícia