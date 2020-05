Homem morre em acidente com moto na Marechal Rondon em Botucatu

Um homem de 46 anos morreu na madrugada desta sexta-feira, 29, após se envolver em um acidente com uma moto em Botucatu. Segundo a polícia, o acidente aconteceu à 0h45 no cruzamento da Rodovia Marechal Rondon com a SP-209 (Castelinho).

Marcos Antonio Serafim estava com uma moto 150 cilindradas e de acordo com os policiais rodoviários, eles encontraram a vítima caída e já sem os sinais vitais e não foi constatado outro veículo envolvido no acidente.

Não existiam sinais na pista de que o condutor possa ter freado. Eles perceberam marca de choque com a defensa existente no local. O SAMU esteve no local e constatou o óbito.

A empresa em que Marcos trabalhava postou uma mensagem em homenagem ao funcionário na rede social. E empresa Metal Shopping ficará fechada por luto nesta sexta-feira.

“Hoje nossa equipe acordou em luto. As vezes é difícil acreditar e lidar com as escolhas de Deus e com as perdas da vida, a única coisa que pode nos confortar e saber que nessa breve passagem você Marcão cruzou seu caminho com o nosso e tornou nossos dias mais alegres. Só temos a agradecer a tantos anos de dedicação e amizade. A equipe jamais será a mesma sem você. Em respeito, não teremos expediente hoje.”

Marcos Serafim era motorista e residia no Bairro Maria Luiza. Ele deixa a esposa e uma filha. O sepultamento será às 15h00 na tarde desta sexta-feira no Cemitério Jardim.

Com informações da Agência 14 News