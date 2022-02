Homem morre eletrocutado após tentar furtar fios de energia em Botucatu, diz boletim

A Polícia Civil de Botucatu registrou na madrugada desta terça-feira, dia 01, a morte de um homem de 27 anos. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, inicialmente sobre um homem que recebeu uma descarga elétrica.

Durante o patrulhamento comunitário, a GCM foi acionada por uma mulher na rua Major Matheus, dizendo que seu irmão teria morrido eletrocutado durante uma tentativa de furto de fios no bairro rural Faxinal. A vítima é Renato Henrique Fernandes Lima.

De acordo com testemunhas, ele estaria com mais 2 pessoas. Juntamente com a solicitante, as viaturas da Guarda Municipal realizaram deslocamento para o local indicado. O homem foi encontrado próximo a um poste, já sem vida.

Segundo informações da irmã, o homem recebeu uma descarga elétrica ao tentar furtar a fiação de energia do poste, momento em que seus comparsas fugiram, descreve boletim de ocorrência.

Foram acionadas viaturas do SAMU, Polícia Científica e Sistema Prever, para constatação da morte, perícia e remoção do corpo. Os fatos foram levados para ciência da Polícia Civil no plantão policial.

Os indivíduos que estavam junto com o homem não foram encontrados, porém, o veículo utilizado por eles estava abandonado na estrada com pane seca. O veículo foi recolhido ao pátio pela Polícia Militar.

Compartilhe esta notícia